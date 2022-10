¡Increible! Absuelven a violador porque su víctima no gritó

El diario italiano Corriere della Sera informó que un tribunal de Turín, Italia, absolvió al violador de una mujer porque no gritó y que la expresión ¡Ya basta! que utilizó la presunta víctima no era creíble.



La mujer identificada como Laura fue entrevistada por el mencionado medio italiano y aseguró que se sintió vacía cuando escuchó el fallo del juez a favor de quien habría sido su victimario.



"Cuando escuché que lo absolvían, fue como haber sufrido la violencia una segunda vez. Lo que más me duele es no haber sido entendida por esos jueces", expresó la mujer.



Luego del fallo del juez, Laura se desmayó al no creer la decisión del togado. Su abogada mencionó que "esta es una sentencia de otra época. Se dio por descontado que todos tenemos las mismas reacciones en situaciones similares”.



Lo increíble del caso es que la mujer fue denunciada por calumnia y tendrá que responder por este cargo ante la justicia italiana.