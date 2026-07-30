Indignación por video de enfermero que golpeó e insultó a dos adultas mayores en un geriátrico

Un presunto caso de maltrato contra dos adultas mayores quedó al descubierto luego de que un video de cámaras de seguridad evidenciara la forma en que un enfermero las habría agredido física y verbalmente mientras estaban bajo su cuidado en un geriátrico.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, desataron indignación y dieron paso a una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos se registraron en una residencia para adultos mayores ubicada sobre la calle Deán Funes, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Según la información conocida, el episodio habría ocurrido el pasado lunes y salió a la luz después de que familiares de las dos mujeres detectaran lesiones que no podían explicar durante una de sus visitas al centro asistencial.

La preocupación de los allegados llevó a la administración del geriátrico a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Durante esa verificación encontraron varias escenas que, presuntamente, muestran al trabajador incurriendo en agresiones contra las residentes, razón por la que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia.



Se llama Nicolas Gaston Cichero, tiene 37 AÑOS y así maltrata y violenta a dos abuelas en un geriátrico de Mar del Plata.



Podrían ser tu abuela o tu vieja...



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En uno de los videos se observa al enfermero manipulando de manera brusca a una de las adultas mayores, quien se encontraba en silla de ruedas. Posteriormente, la traslada hasta una habitación y la acuesta con fuerza sobre una cama, mientras continúa dirigiéndole insultos.

Las grabaciones también registran las agresiones verbales que el hombre habría pronunciado contra una de las mujeres. "No me interesa lo que vos querés. Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís? Morite de una. Morite. Morite. Dejanos de molestar", se escucha decir al trabajador en el video que ahora hace parte del material probatorio dentro de la investigación.

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Tras revisar las imágenes, los responsables del geriátrico presentaron la denuncia ante las autoridades judiciales para que se determine la responsabilidad del empleado y se establezca si existieron otros posibles episodios de violencia dentro de la institución.