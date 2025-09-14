Indignación por video de menor de edad agredido presuntamente por sus familiares

Un video ha causado gran indignación en la comunidad internacional por la agresión de un menor de edad en Yatta, cerca de Hebrón, en Cisjordania, un territorio palestino.

La agresión fue captada en videos, que se han hecho virales en redes sociales, donde se observa a un menor de edad, que según medios locales es palestino con necesidades especiales, atado de manos contra una pared, llorando desesperadamente.

Medios locales han indicado que quienes perpetraron la agresión fueron los propios familiares del menor de edad.

En los videos se puede observar a dos hombres, uno de ellos con una camisa morada y pantalón café, mientras el otro sujeto tenía un pantalón verde, camisa café clara y una gorra azul, golpeando fuertemente al niño. Las imágenes evidencian que lo maltratan con cables.

El video muestra cómo el niño lloraba y pedía que se detuvieran, mientras cubría sus brazos con sus propias manos, tratando de evitar recibir más golpes, sin embargo, como si no les importara, los hombres continuaban golpeándolo.

Incluso, en una parte del video se ve que lo golpean en el rostro, por lo que el menor grita de dolor y se abalanza sobre uno de los hombres, lo que desata aún más su ira, por lo que maltrata aún más fuerte al menor.

Otra de las desgarradoras escenas muestra cómo el niño intenta desesperadamente soltarse de la cuerda que lo tenía atado a la pared, sin poder lograrlo.

Una de las cosas que más indignación ha generado es que en el fondo se escucha a personas riéndose. Medios han revelado que quienes grababan y se burlaban de la agresión son presuntamente miembros de la familia del menor.

Las personas en redes sociales han manifestado su indignación y exigen justicia frente a este y todos los casos de violencia contra los menores de edad.

Imágenes sensibles