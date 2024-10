Influencer denunció que la echaron del gimnasio por supuestamente usar ropa vergonzosa

Una influencer brasileña y creadora de contenido para adultos , señaló haber sido discriminada solo por su forma de vestir para ir al gimnasio. Se trata de Jéssica Freittas, conocida influencer fitness en Brasil. Según comentó, al llegar al gimnasio fue abordada por el encargado, quien le pidió que se retirara del lugar.

Según lo señalado por la joven, fue un acto de discriminación, debido a que los empleados del gimnasio se encontraban al tanto de su actividad en la plataforma para adultos.

La influencer indicó que el día de lo sucedido iba vestida con un top que consideraba adecuado para entrenar y un short y que no debió ser motivo de controversia, en el medio Oglobo señaló además que no realizó ninguna actividad inusual ni grabó videos en el lugar, y que no causó incomodidad entre los otros clientes del gimnasio.

Por otro lado, también se refirió a otras chicas que asisten al gimnasio vestidas de manera similar, pero no fueron objeto de las mismas restricciones que se le fueron aplicadas a ella.

Freitas ha percibido miradas de desaprobación de algunos empleados del gimnasio, a quienes describe como “personas de otra época, con actitudes malintencionadas y moralismos falsos”. Según ella, esta actitud refleja un prejuicio hacia su trabajo en redes sociales y plataformas para adultos. “Es como si estuvieran esperando que hiciera algo indebido”, comentó, expresando su frustración por sentirse observada y bajo presión.

Los señalamientos y prohibiciones que le fueron realizados a esta creadora de contenido causaron debate en redes sociales, sobre los estándares de vestimenta y la discriminación en espacios públicos como el gimnasio .

Por otro parte, la discriminación por vestimenta en gimnasios es un problema cada vez más evidente, reflejo de normas de género y estereotipos sociales. En muchos gimnasios, la vestimenta que algunos consideran "inapropiada" o "provocativa" suele ser juzgada, lo cual puede traducirse en comentarios críticos, miradas de desaprobación, o incluso reprimendas directas hacia quienes se desvían de ciertos estándares de "decoro". Esto afecta especialmente a mujeres y personas de identidades no normativas.