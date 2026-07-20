Influencer halla cuerpo sin vida en lugar en donde encontraron a Debanhi Escobar

Un creador de contenido y varios de sus acompañantes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro del abandonado motel Nueva Castilla, el mismo sitio que cobró notoriedad internacional tras el caso de Debanhi Escobar en 2022.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada, cuando el grupo ingresó sin autorización al inmueble, ubicado en el municipio de Escobedo, con la intención de realizar una exploración enfocada en supuestos fenómenos paranormales, una práctica que se ha vuelto frecuente entre algunos influencers debido a la historia que rodea el lugar.

Mientras recorrían las instalaciones deterioradas, uno de los jóvenes detectó una serie de marcas que parecían indicar que algo había sido arrastrado recientemente. Al seguir ese rastro llegó hasta la habitación 156, donde encontró el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Ante la escena, el influencer decidió comunicarse de inmediato con las autoridades.

Motel Nueva Castilla, lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de Debanhi Escobar. Foto: Redes sociales

La llamada provocó la movilización de policías municipales, así como de agentes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes acordonaron el motel mientras iniciaban las primeras diligencias. Debido a que el predio permanece bajo resguardo desde las investigaciones relacionadas con Debanhi Escobar, el ingreso formal de peritos y personal forense dependía de la autorización correspondiente para adelantar las labores de inspección y el levantamiento del cuerpo.



Aunque la identidad de la víctima no ha sido establecida oficialmente, información conocida de manera preliminar señala que los investigadores encontraron indicios que apuntarían a que el cuerpo habría sido trasladado hasta la habitación donde finalmente fue localizado. Esa versión aún deberá ser confirmada por los peritajes que adelanta la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Las autoridades también concentraron parte de sus actuaciones en los jóvenes que ingresaron al motel. Al tratarse de un predio restringido, los creadores de contenido fueron llevados a declarar para explicar cómo accedieron al lugar y en qué circunstancias realizaron el descubrimiento. Además, podrían enfrentar sanciones por haber ingresado de manera ilegal a las instalaciones.

El Motel Nueva Castilla permanece cerrado desde hace varios años y continúa siendo uno de los sitios más recordados en México por el caso de Debanhi Escobar. La joven de 18 años desapareció en abril de 2022 y, tras casi dos semanas de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida dentro de una cisterna del establecimiento, un hecho que generó cuestionamientos por las múltiples inspecciones realizadas previamente por las autoridades sin resultados.

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Con el paso del tiempo, el inmueble se convirtió en un destino recurrente para youtubers, tiktokers y otros generadores de contenido que buscan documentar la historia del lugar o realizar grabaciones relacionadas con supuestos eventos paranormales. Incluso, vecinos y autoridades han reportado en varias ocasiones ingresos irregulares de personas interesadas en registrar videos para sus plataformas digitales.