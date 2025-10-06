Habla amigo a quien Debanhi Escobar envió último audio antes de perder la vida

El caso de Debanhi Escobar, una joven de 18 años, conmocionó a México y al mundo tras su desaparición y posterior muerte en abril de 2022 en Monterrey, México.

La noche del 9 de abril de 2022 comenzó cuando Debanhi salió de su casa junto a dos amigas, dirigiéndose a una fiesta. Tras ingresar a la propiedad, cámaras de seguridad mostraron a la joven involucrada en un altercado físico con otras personas a la salida. Posteriormente, las amigas aseguraron haberla enviado a casa con un conductor de la aplicación DiDi.

El padre de Debanhi sostiene que ella bajó del vehículo porque el conductor supuestamente la tocó de manera inapropiada, una versión que el hombre, responsable de la última fotografía de la joven, ha negado.

Debanhi Escobar // Foto: suministradas

Tras la difusión de la imagen de Debanhi sola, la búsqueda se extendió por casi 15 días, un periodo lleno de graves inconsistencias y contradicciones en las declaraciones oficiales. El trágico desenlace ocurrió el 21 de abril de 2022, cuando el cuerpo de la joven fue hallado dentro de una cisterna de agua en un motel, un sitio que, según reportes, ya había sido revisado previamente.



Inicialmente, la Fiscalía de Nuevo León indagó el caso como un accidente y determinó en una primera necropsia que la causa de muerte fue una "contusión profunda de cráneo". Estas presuntas fallas en la investigación, así como la imagen de la joven abandonada, causaron indignación internacional.

La versión oficial de la Fiscalía estatal se vino abajo con la exhumación del cuerpo de Debanhi y la realización de una tercera autopsia, solicitada para cotejar los dictámenes forenses que habían diferido sobre la causa de muerte.

México rechaza la muerte de Debanhi Escobar. Foto: AFP

Los resultados de este nuevo dictamen, presentados por autoridades forenses en julio de 2022, mostraron que la causa de la muerte de Escobar fue asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. Adicionalmente, el análisis descartó la asfixia por sumersión y encontró evidencia de violencia sexual.

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, papás de la víctima, en el documental de HBO Max, Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, dieron detalles de lo ocurrido esa noche.

En un audio revelado por HBO, se puede escuchar a la joven decirle a un amigo: "No te quiero meter miedo ni nada pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, sabes, ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres".

Posteriormente, el hombre que recibió este audio habló en el mismo documental sobre esto, afirmando que este audio fue enviado en la madrugada y que llevaba muy poco tiempo conociendo a la joven, aproximadamente dos meses.

"Sentí feo, mi familia también. Éramos de la misma edad, yo me sentí muy mal y lloré, siendo sincero", dijo. Además de este audio, el documental recordó la existencia de otro, donde se escucha a la joven decir "mis papás merecen la verdad".