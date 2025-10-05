Sale a la luz audio que envió Debanhi Escobar antes de perder la vida: "Desquitar con mujeres"

El caso de Debanhi Escobar, que sacudió a México en 2022, se ha reactivado con la llegada de una nueva serie, donde la familia denuncia fallas institucionales y su lucha por justicia y verdad.

La joven de 18 años desapareció en Nuevo León en abril del 2022, luego de asistir a una fiesta junto a dos "amigas". Uno de los detalles que más viralizó el caso fue una fotografía de la joven sola en la calle, en aquella madrugada.

Debanhi fue vista por última vez tras bajar de un vehículo de una aplicación, presuntamente porque el conductor le habría realizado tocamientos, una versión que él ha negado ante las autoridades y en distintas entrevistas.

México rechaza la muerte de Debanhi Escobar. Foto: AFP

La búsqueda de Debanhi se extendió por casi 15 días, un periodo marcado por graves inconsistencias y contradicciones en las declaraciones oficiales y las labores de la Fiscalía. El trágico desenlace ocurrió el 19 de abril de ese año, cuando el cuerpo de la joven fue hallado dentro de la cisterna de agua de un motel, un sitio que, según reportes, ya había sido revisado previamente.



Aunque la versión inicial de las autoridades apuntaba a un accidente, una autopsia independiente solicitada por los padres contradijo esta hipótesis, determinando que la causa real de la muerte fue asfixia.

A pesar de las evidencias forenses que refuerzan la hipótesis de la familia de que se trató de un feminicidio, el caso sigue sin resolverse y sin identificar a los responsables.

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, en el documental de HBO Max, Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, revelaron impactantes detalles del caso. Entre lo que más llamó la atención se encuentra un audio de la joven antes de desaparecer.

Debanhi Escobar // Foto: suministradas

Presuntamente, este audio se lo habría enviado a uno de sus amigos cuando estaba en la fiesta con sus "amigas", solo segundos antes del video donde se ve que Escoba intenta escapar de un hombre, quien le da una cachetada.

"No te quiero meter miedo ni nada pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, sabes, ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres", dice el audio de la joven.