Ingeniero de Microsoft habría muerto de un infarto en su escritorio por estrés laboral

La comunidad tecnológica se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de Pratik Pandey, un ingeniero de software de 35 años que trabajaba para Microsoft. Fue encontrado sin vida en su puesto de trabajo durante la madrugada del pasado 20 de agosto. Aunque la noticia se ha hecho pública recientemente, ya se han generado reacciones en torno a las posibles causas del suceso, entre ellas, el estrés laboral extremo.

Según la evaluación inicial del forense del condado de Santa Clara, Pandey murió de un ataque cardíaco. El informe señala que no se encontraron signos de enfermedad previa, ni evidencia de actividad sospechosa, por lo que las autoridades han descartado cualquier investigación criminal en torno al caso.

Compañeros y personas cercanas al ingeniero relataron que, en días anteriores a su muerte, había manifestado sentirse abrumado por la presión laboral. Comentó a su compañero de cuarto y a algunos colegas que estaba sometido a un alto nivel de estrés derivado de la carga de trabajo y los múltiples proyectos asignados por la empresa.

Los familiares del joven ingeniero también han confirmado que tenía el hábito de trabajar hasta altas horas de la noche, lo que, según ellos, pudo haber contribuido a su deterioro físico. Ahora, tras la tragedia, hacen un llamado a las grandes corporaciones tecnológicas para que reconsideren sus prácticas laborales y prioricen la salud mental y física de sus empleados.

Microsoft, por su parte, ha optado por no hacer declaraciones oficiales hasta concluir su propia investigación interna sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el caso ha abierto un debate en redes sociales sobre los límites del compromiso laboral en la industria tecnológica, donde las jornadas extensas y la presión constante se han normalizado en muchos entornos de trabajo.

El fallecimiento de Pandey no solo deja un vacío entre sus colegas y familiares, sino que también reaviva una discusión urgente sobre los riesgos del estrés laboral crónico. Expertos en salud mental y organizaciones laborales han advertido durante años sobre los efectos devastadores del exceso de trabajo, especialmente en sectores de alta exigencia como el tecnológico.

Aunque la muerte de Pratik Pandey ha sido atribuida médicamente a un paro cardíaco, el contexto en el que ocurrió apunta hacia una problemática mayor: el precio que muchos trabajadores están pagando por cumplir con las altas demandas del sector. La tragedia podría servir como punto de inflexión para que empresas como Microsoft y otras dentro del ecosistema tecnológico implementen cambios concretos en la gestión del bienestar de sus equipos.

Por ahora, mientras se aclaran los detalles, la historia de Pandey se suma a una creciente lista de advertencias sobre los peligros de un ritmo laboral insostenible en el mundo moderno.