Inmigración captura a influencer colombiana en EE UU mientras hacía transmisión: "No, no, espérate"

Una reconocida creadora de contenido colombiana, identificada como Tatiana Martínez, con más de 37.500 seguidores en sus redes sociales, fue arrestada el pasado 15 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a la mujer mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. En videos difundidos se puede observar cómo la joven fue bajada a la fuerza de su vehículo, lo que ha generado gran indignación.

El contenido de la influencer era sobre información de interés para los migrantes en Los Ángeles, principalmente alertar sobre redadas y denunciar abusos cometidos por las autoridades de inmigración en Estados Unidos.

Debido a esto, muchos usuarios en redes han afirmado que podría haberse convertido en un objetivo para las autoridades de dicho país.

Este es el video

ÚLTIMA HORA ‼️- Alertaba a través de TikTok sobre las redadas del @ICEgov en los #EEUU🇺🇸



Y hoy con lujo de violencia, así fue detenida, Tatiana Martínez, una residente colombiana 🇨🇴 ilegal en Los Ángeles que construyó una carrera en las redes sociales divulgando información… pic.twitter.com/HxMIykbEBb — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) August 17, 2025

Durante la captura, la influencer gritaba a la policía que no se oponía al arresto, diciendo "No espérate. No, no, no wait (...). Me voy a dejar, pero espérate", posteriormente, fue sometida en el suelo y sacada abruptamente de su carro.

Publicidad

Algunos minutos después reportaron que Martínez perdió el conocimiento debido a la angustia, lo que obligó a las autoridades a solicitar una ambulancia para trasladarla a un centro asistencial.

Hasta el momento, la situación legal de Tatiana Martínez no es clara y no se ha confirmado si la joven se encuentra en un centro para migrantes o si aún recibe atención médica.

Inmigración captura a TikToker colombiana en EE UU mientras hacía transmisión: "No, no, espérate" Foto: redes sociales

Aunque la situación de la mujer es incierta, usuarios han señalado que podría ser deportada. Mientras tanto, la familia de la joven exige respuesta y garantías.

Publicidad

En algunos comentarios en redes sociales se puede apreciar el apoyo que está recibiendo la mujer frente a la difícil situación: "Espero te encuentres bien y que pronto estés en tu casa", "estamos contigo y pronto estarás de nuevo con nosotros".