Inmigración de EEUU detiene a colombiana en ascensor luego de su cita de asilo en Atlanta

La joven colombiana Nayarith Yuseth Rangel Blanco, de 20 años, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado 7 de agosto, justo después de salir de su audiencia preliminar de asilo en una corte de Atlanta.

De acuerdo con un testimonio recogido por Univision, Rangel había acudido a la cita judicial para continuar su proceso migratorio. Allí se le asignó una nueva audiencia máster para marzo de 2026. Sin embargo, al dirigirse al ascensor para abandonar el edificio, tres agentes de Homeland Security la interceptaron, la llamaron por su nombre y le informaron que estaba detenida.

“Uno de ellos, con muy mala actitud, me separó, me hizo un gesto con el brazo y dijo: ‘ella está detenida’”, relató un testigo que pidió mantener el anonimato.

Según la versión de las autoridades, la detención se basó en que Rangel habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos el 3 de septiembre de 2023. Aunque contaba con Número de Seguro Social y un permiso de trabajo vigente, un abogado consultado por Univision explicó que, bajo la normativa federal, ICE puede aplicar la “remoción acelerada” a personas con menos de dos años de estadía en el país y sin un estatus migratorio regular.

Tras el arresto, la joven fue llevada a las instalaciones de ICE en Atlanta, donde pasó más de 24 horas sin recibir alimentos ni medicamentos para el asma, y en condiciones de frío extremo. “Me llamó llorando a las cinco de la mañana diciendo que sentía que se iba a desmayar, que pedía algo para comer o con qué cubrirse, y la ignoraban”, señaló Alejandro Limares, su pareja.

Desde Colombia, la madre de Rangel también hizo un llamado urgente para su liberación, asegurando que no han tenido información clara sobre su estado de salud ni sobre cuándo podrá ver a un abogado. “Es una situación muy complicada; ese frío, esas condiciones”, lamentó.

Actualmente, Rangel permanece bajo custodia de ICE y, según confirmó su pareja, será trasladada al Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin, Georgia, mientras la familia busca un abogado especializado que pueda evaluar la posibilidad de frenar la orden de deportación o reabrir su caso.

