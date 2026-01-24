Investigan la muerte de un exalcalde venezolano hallado en el Parque Nacional

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este sábado que esa institución investiga la muerte de un exalcalde cuyo cuerpo fue hallado esta semana en una isla del estado Falcón (noroeste).

En una publicación en Instagram, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que Saab designó a una fiscalía local en materia de homicidio para investigar el fallecimiento de Amado Torres, quien fue alcalde del municipio Cocorote, en el estado Yaracuy (norte), por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entre 2013 y 2017 y luego de 2017 a 2021.

Foto: Pexels.

Actualmente, se desempeñaba como jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en Falcón, agregó la entidad. Según la Fiscalía, el cadáver de Torres fue encontrado en cayo Sombrero, uno de los islotes que forman parte del parque nacional Morrocoy, sin que ofreciera más detalles sobre el caso.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 15 de enero durante el mensaje anual del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que el país registró "una tasa de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año 2025, un indicador inferior a los 4,1 de 2024".