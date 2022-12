Irma es el Huracán más poderoso de la historia en el Atlántico: meteorólogo

Anthony Reines, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, hablo desde Florida con Mañanas BLU, sobre el Huracán Irma.



“Irma permanece como un poderoso huracán categoría 5, y se mantiene con vientos de hasta 295 kilómetros por hora es el huracán más fuerte en la historia del atlántico”, aseguró Reines.



Este huracán está arrasando con todo, según Reines, quien además agregó que Irma se está moviendo hacía el noroeste y estaría llegando a Puerto Rico en la tarde de este miércoles.



En este momento el pronóstico pone Irma pasando un poco más separada de la costa norte de Republica dominicana y Haití, donde según el meteorólogo se van a recibir vientos y marejadas fuertes con daños costeros, pero no pasará lo suficientemente fuerte como para causar daños relevantes.



Por otro lado, destacó que este tipo de fenómenos no se deben en nada, al cambio climático: “No conectamos esta novedad natural con un cambio climático, puesto que hemos pasado por temporadas de huracanes activas e inactivas como la del 2004 y 2005”.



