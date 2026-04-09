En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Israel ordena otra evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante próximos ataques

Israel ordena otra evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante próximos ataques

La tensión en Oriente Medio vuelve a escalar y mantiene en alerta a miles de civiles en la capital libanesa. Nuevos movimientos militares anticipan horas decisivas en la región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad