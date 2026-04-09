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Blu Radio  / Mundo  / Tregua en Irán comienza con violaciones y el "mayor ataque" israelí en Líbano: van 254 muertos

Tregua en Irán comienza con violaciones y el "mayor ataque" israelí en Líbano: van 254 muertos

Irán ha denunciado ataques en una refinería en la isla de Lavan y un dron en la ciudad de Lar y en represalia ha lanzado ataques a los países del golfo. Además ha suspendido el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz por el "mayor ataque" que Israel ha perpetrado en Líbano, que ha dejado "decenas" de muertos y "cientos" de heridos.

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