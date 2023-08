“Javier Milei plantea un grado de anarquismo”: Julio Bárbaro frente a resultados en Argentina

Argentina arrancó la campaña para las presidenciales de octubre con una devaluación de su moneda e interrogantes sobre el acuerdo con el FMI, tras el contundente avance en las primarias del candidato ultraliberal y antisistema Javier Milei.

Milei, un economista de 52 años de extrema derecha, sacudió el escenario político al ser el más votado y conseguir el 30 % de los sufragios en las primarias del domingo, 13 de agosto, su primera elección nacional.

Así, se colocó ligeramente por delante de las coaliciones tradicionales: la de oposición de derecha "Juntos por el Cambio" (28,3 %), que postula a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la del peronismo gobernante "Unión por la Patria" (27,3 %), con el ministro de Economía Sergio Massa como candidato.

Ante los resultados de las elecciones que tomaron por sorpresa a muchos ciudadanos argentinos, Julio Bárbaro, ex diputado argentino, vicepresidente del Partido Justicialista y escritor, se conectó con "Mañanas Blu", cuando Colombia está al aire, para explicar las posibles razones por las que Milei consiguió el 30 % de los sufragios.

"En 40 años, Argentina construyó un 40 % de pobres, de marginados. Esa destrucción de la sociedad es culpa de la diligencia política, de lo que llaman peronismo, que no es peronismo, sino una degradación que es el kirchnerismo, y del punto por el cambio también. Entonces, los dos partidos perdieron votos y la queja, el alarido de bronca y dolor, es Milei, pero la queja no es la propuesta. Yo no veo en Milei ninguna posibilidad de que llegue a presidente", especificó Bárbaro.



En una entrevista con CNN, Julio indicó que si Milei llegara a la presidencia, habría una guerra civil en Argentina.

"Javier Milei plantea un grado de anarquismo, el liberalismo es un pensamiento respetable. El anarquismo, la destrucción de derechos ajenos como si fueran una casualidad, eso no se hace gratuitamente. Son millones de personas. Ya tenemos 20 millones de personas en la calle y él las elevaría. No tiene ninguna racionalidad y un tema más grave, Argentina necesita un político, no un economista. La pobreza intelectual de este joven que dice que cree en tal o cual personaje, me hace recordar a los viejos marxistas que creen que con un libro se hace el progreso y la revolución. Es de una pobreza política brutal", puntualizó Bárbaro frente a la posibilidad de que Milei quede como presidente.

"La política es lo que está degradado en Argentina, no hay pensamiento, no hay pensadores. Esas épocas, lo que tenemos en Uruguay que es Estadista, como Julio Sanguinetti o el Pepe Mujica, esa madurez, Argentina la tiene que encontrar. No hay democracia entre enemigos y hasta el momento La Cámpora planteaba enemigos y Milei viene a seguirle el juego y plantear enemigos. Los enemigos son para la guerra, para la democracia son los adversarios".

Julio Bárbaro cree que la próxima presidenta de argentina será Patricia Bullrich.

