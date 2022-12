Jefe de estación admite error en choque de trenes en Italia

El jefe de una de las dos estaciones entre las cuales se produjo el accidente ferroviario que el martes dejó 23 muertos en el sur de Italia reconoció que había permitido salir al tren que provocó la colisión, informó el jueves la prensa italiana.



"Fui yo quien dejó salir ese tren, fui yo quien dio luz verde (...) había confusión, los trenes iban con retraso", declaró Vito Piccarreta, jefe de la estación de Andria, citado por el diario La Stampa.



"Pero no solo fue mi culpa. Todo el mundo me pone la cruz, pero yo también soy una víctima", lamentó, según el Corriere della Sera.



El martes, dos trenes que se encontraban en la misma vía férrea entre las localidades de Corato y Andria, en la región de Apulia (sur) colisionaron frontalmente.



Ese tramo es de vía única, por lo que los jefes de ambas estaciones deben ponerse de acuerdo por teléfono para dejar pasar un tren en una u otra dirección.



Según una reconstrucción de La Stampa, tres trenes -uno más de lo habitual- debían cruzar por ese tramo. Una vez pasó el segundo tren, el jefe de estación de Andria cometió el error de dejar pasar al tercer tren, el que originó la colisión.



Pero el jefe de estación de Corato, Alessio Porcelli, también está en el punto de mira de la justicia, ya que debería haberse dado cuenta de que un tren se aproximaba en dirección opuesta a la del que acababa de salir de su estación.



La fiscalía de Trani, a cargo de las pesquisas, ha asegurado que no se detendrá en depurar las responsabilidades del personal de las estaciones, sino que también investigará las causas del retraso en la modernización de ese tramo, cuando la financiación ya estaba disponible.



El del martes fue uno de los peores accidentes ferroviarios ocurridos en la región de Apulia, entre las más turísticas de Italia y muy visitada durante los meses de verano (boreal).