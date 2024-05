Joven colombiano visitó las catacumbas de París y encontró cosas perturbadoras

El youtuber colombiano conocido como 'Cris sin límites' llevó su espíritu aventurero a un nivel extremo al explorar las partes menos accesibles de las catacumbas de París. Este laberinto subterráneo, famoso por sus kilómetros de túneles que albergan los restos de millones de parisinos, es un punto turístico popular, pero también posee sectores que están fuera del alcance de los visitantes regulares.

¿Qué encontró en la catatumbas de París?

Cris, cuyo contenido a menudo desafía los límites de la exploración urbana, escogió una ruta menos transitada, entrando a través de una oscura y poco concurrida apertura que le llevó directamente a las profundidades de este oscuro y húmedo laberinto.

Desde el inicio de su vídeo, se observa a Cris descender por un estrecho hueco en el suelo, introduciéndose en un ambiente cada vez más claustrofóbico y angustioso. El aire pesado y la escasa iluminación solo añadieron a la atmósfera espeluznante que parece consumir los túneles.

“La verdad ya estoy como asustado, muchachos, creo que me voy a devolver”, admitió Cris en un momento del recorrido. A medida que avanzaba, los caminos se dividían en múltiples direcciones, muchos de ellos decorados con grafitis y sumergidos en agua que llegaba hasta las pantorrillas.

Uno de los momentos más críticos de su aventura fue el reconocimiento de que podría perderse en el intrincado entramado de pasadizos. “Siento que me voy a perder porque no me estoy acordando bien del camino, entonces me da miedo quedarme acá metido”, comentó.

Finalmente, la habilidad para seguir sus propias huellas frescas fue lo que le permitió a Cris hallar el camino de vuelta, asegurando así su retorno a la superficie y a la seguridad. El video compartido por el joven no tardó en hacerse viral.