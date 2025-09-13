Joven de 17 años fue herido tras pelea afuera de su colegio frente a su madre: hay video

Un impactante caso de violencia sacudió la tranquilidad de Buenos Aires, el pasado viernes 12 de septiembre de 2025. Un adolescente de 17 años fue brutalmente apuñalado en al menos cinco ocasiones a las afueras de una institución educativa, lo generó gran conmoción en los ciudadanos.

La agresión, que tuvo lugar en pleno mediodía, dejó a la víctima gravemente herida, siendo testigo de la escena su propia madre.

La riña se desató en la esquina de las calles José Altube y Rodrigo de Triana. Según testimonios de testigos a medios locales, el enfrentamiento se avivó por una madre que habría instigado a un grupo de jóvenes.

En medio de la disputa inicial, un tercer involucrado, un menor de 14 años, entró en la discusión para propinarle las puñaladas al joven de 17 años, quien se encontraba sin camisa en el momento del ataque.

Videos de usuarios en redes sociales mostraron los momentos de terror que vivió la ciudadanía.

Este es el video

Las cinco puñaladas impactaron en el torso y las costillas de la víctima, quien, tras el ataque, se alejó de la pelea para observar la grave herida, con sangre derramándose por su espalda y su mano izquierda.

La escena provocó terror entre los presentes. Inmediatamente, el adolescente fue atendido por servicios de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Mercante de José Paz. Allí, fue sometido a una operación y se encuentra estable y fuera de peligro.

Tras el violento ataque, las autoridades capturaron al agresor en el lugar de los hechos. Medios locales han informado que el joven será juzgado por lesiones personales.