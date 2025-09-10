Joven de 20 años apuñaló a su novio tras no poder revisar su celular: terminó en tragedia

Un nuevo caso conmociona a la ciudad de Formosa do Rio Preto, en el estado de Bahía, Brasil, donde un hombre perdió la vida luego de una discusión con su pareja.

De acuerdo con las autoridades locales, Cleidiane Alves Ferreira, de 20 años, atacó a su novio, Jonas Ferreira Nunes, de 32 años, durante la madrugada del pasado 16 de agosto. La confrontación se produjo después de que el hombre se negara a entregar su teléfono celular para que ella lo revisara.

El episodio ocurrió al término de la celebración de cumpleaños de Nunes, en el barrio Nuevo Horizonte. Tras la discusión, la joven lo hirió con una puñalada en el pecho. Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona, los médicos no lograron salvarle la vida.

Joven de 20 años apuñaló a su novio tras no poder revisar su celular Foto: redes sociales

Cleidiane Ferreira huyó de la escena, pero fue capturada horas más tarde en la vivienda de un familiar. Según informó la Policía Militar de Bahía, durante el interrogatorio la mujer admitió su responsabilidad en el crimen.

Familiares de la víctima señalaron que la relación de seis meses entre ambos ya presentaba antecedentes de agresiones. Incluso relataron que la joven había amenazado a su novio con un cuchillo en presencia de la hija del hombre, de apenas seis años.

El caso ha causado indignación en la comunidad, donde amigos y allegados rindieron homenajes a Jonas Nunes, recordándolo como “un hombre bondadoso” y “un padre ejemplar”. Las autoridades judiciales avanzan en el proceso contra Cleidiane Ferreira.