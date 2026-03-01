En vivo
Atención: temblor de magnitud 5.3 sacudió el noreste de Colombia: epicentro en Norte de Santander

Atención: temblor de magnitud 5.3 sacudió el noreste de Colombia: epicentro en Norte de Santander

Un fuerte temblor con epicentro en Salazar, Norte de Santander, se registró la madrugada de este domingo. El evento tuvo una profundidad de 179 km y se sintió en varios departamentos.

