Plaza de Variedades, el nuevo atractivo turístico de Cartagena

¡Su próxima parada obligatoria en Cartagena de Indias es la Plaza de Variedades, ubicada estratégicamente en el Parque Espíritu del Manglar, a solo unos pasos del Centro Histórico y acariciada por la brisa de la Laguna del Cabrero. Un oasis de 8.000 m² diseñado para el encuentro y la armonía.

Este innovador nodo urbano bioclimático lo invita a vivir una experiencia única donde la naturaleza y la modernidad se abrazan. Podrá deleitarse con vistas inigualables desde su deck panorámico, relajarse en sus zonas de terrazas o explorar los sabores más auténticos de la región en sus módulos gastronómicos.

Con una inversión de 4.900 millones de pesos, la Plaza de Variedades incluye zonas verdes integradas, una amplia plazoleta para eventos, locales comerciales, áreas de estacionamiento, espacios sociales, así como baños públicos y camerinos. Todo esto conforma un escenario moderno, accesible y pensado para acoger con dignidad y comodidad tanto a artistas como a ciudadanos y visitantes.

Plaza de Variedades. Suministrada.

Es el lugar perfecto para quienes buscan integrar el patrimonio cultural con el natural, en un entorno que prioriza la sostenibilidad y la accesibilidad universal.

La Plaza de Variedades no es solo un lugar de paso, sino un escenario vibrante de felicidad donde el arte urbano, el deporte y el cine cobran vida bajo el cielo caribeño.

Ya sea un viajero en busca de tesoros locales o un nativo que desea disfrutar en familia, este nuevo atractivo turístico le ofrece el "estilo de Cartagena" en su máxima expresión.