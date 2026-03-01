Loterías de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto: resultados sorteos del 28 de febrero de 2026

Publicidad
Los sorteos de juegos de azar en Colombia del sábado 28 de febrero de 2026 dejó miles de ganadores en todo el territorio nacional. Los sorteos de la Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, el sorteo extraordinario y Baloto Revancha entregaron premios multimillonarios y estos son los resultados.
La Lotería de Boyacá, conocida por tener uno de los planes de premios más robustos del país, realizó su sorteo número 4613. El Premio Mayor, que asciende a los $15.000 millones de pesos, fue para el número 6594 de la serie 432.
Además del premio principal, la entidad reportó los siguientes resultados para sus premios secos de mayor valor:
Por su parte, la Lotería del Cauca celebró su sorteo 2600, una cifra redonda que atrajo a un gran número de compradores. El Premio Mayor de $8.000 millones de pesos favoreció al número 7695 de la serie 096.
La estructura de premios de esta lotería también destacó por sus premios secos:
El Extra de Colombia, que juega periódicamente con una bolsa de premios ampliada, realizó el sorteo 2248. El Premio Extramillonario de $15.000 millones de pesos fue para el número 0013 de la serie 385.
Este sorteo se caracteriza por incluir incentivos adicionales como vehículos y viviendas. En esta ocasión, los resultados destacados fueron:
Finalmente, el juego de Baloto reportó su sorteo 2624. Aunque el acumulado principal no fue entregado en su totalidad, miles de personas obtuvieron premios menores por aciertos en las balotas y la superbalota.
Es importante recordar a todos los ganadores que, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, los premios de lotería están sujetos al impuesto por Ganancias Ocasionales, el cual corresponde al 20% del valor total del premio, más los descuentos de ley aplicables por transferencias financieras. Los beneficiarios tienen un plazo de hasta un año para reclamar sus premios presentando el billete original en perfecto estado y su documento de identidad.