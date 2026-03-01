Loterías de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto: resultados sorteos del 28 de febrero de 2026

Los sorteos de juegos de azar en Colombia del sábado 28 de febrero de 2026 dejó miles de ganadores en todo el territorio nacional. Los sorteos de la Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, el sorteo extraordinario y Baloto Revancha entregaron premios multimillonarios y estos son los resultados.



Lotería de Boyacá hoy: Sorteo 4613

La Lotería de Boyacá, conocida por tener uno de los planes de premios más robustos del país, realizó su sorteo número 4613. El Premio Mayor, que asciende a los $15.000 millones de pesos, fue para el número 6594 de la serie 432.

Además del premio principal, la entidad reportó los siguientes resultados para sus premios secos de mayor valor:

Premio Fortuna ($1.000 millones): 6763, serie 364.

6763, serie 364. Premio Alegría ($400 millones): 6742, serie 037.

6742, serie 037. Premio Ilusión ($300 millones): 2606, serie 193.

2606, serie 193. Premio Esperanza ($100 millones): 4661, serie 262.

Lotería del Cauca hoy: sorteo 2600

Por su parte, la Lotería del Cauca celebró su sorteo 2600, una cifra redonda que atrajo a un gran número de compradores. El Premio Mayor de $8.000 millones de pesos favoreció al número 7695 de la serie 096.



La estructura de premios de esta lotería también destacó por sus premios secos:

Seco de $300 millones: 2603, serie 127.

2603, serie 127. Seco de $200 millones: 0525, serie 124.

0525, serie 124. Secos de $100 millones: Números 0144 (serie 281) y 8473 (serie 104).

Lotería del Cauca, resultados hoy

Sorteo Extraordinario de Colombia: Sorteo 2248

El Extra de Colombia, que juega periódicamente con una bolsa de premios ampliada, realizó el sorteo 2248. El Premio Extramillonario de $15.000 millones de pesos fue para el número 0013 de la serie 385.

Este sorteo se caracteriza por incluir incentivos adicionales como vehículos y viviendas. En esta ocasión, los resultados destacados fueron:

Bono Casa ($160 millones): 5425, serie 273.

5425, serie 273. Bono Carro ($70 millones): 6553, serie 147.

6553, serie 147. Premio Seco ($1.000 millones): 5055, serie 037.

Baloto y Revancha: Sorteo 2624

Finalmente, el juego de Baloto reportó su sorteo 2624. Aunque el acumulado principal no fue entregado en su totalidad, miles de personas obtuvieron premios menores por aciertos en las balotas y la superbalota.

Baloto: Los números ganadores fueron 07, 11, 15, 19, 41 con la Superbalota 09 . El nuevo acumulado para el próximo lunes 2 de marzo será de $24.800 millones .

Los números ganadores fueron con la Superbalota . El nuevo acumulado para el próximo lunes 2 de marzo será de . Revancha: Los números fueron 03, 04, 19, 25, 42 con la Superbalota 15. El acumulado asciende ahora a $16.900 millones.

Es importante recordar a todos los ganadores que, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, los premios de lotería están sujetos al impuesto por Ganancias Ocasionales, el cual corresponde al 20% del valor total del premio, más los descuentos de ley aplicables por transferencias financieras. Los beneficiarios tienen un plazo de hasta un año para reclamar sus premios presentando el billete original en perfecto estado y su documento de identidad.