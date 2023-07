Joven fue víctima de burlas al ser fotografiado en el estreno de Barbie: "me lastimaron"

La película de Barbie ha sido toda una tendencia en sus primeras horas de estreno en las salas de cine del mundo. Miles de personas han acudido a ver esta cinta vestidos de rosa y con mucha expectativa de esta historia.

Sin embargo, este no fue el caso de Ernesto, un joven de Matamoros en México, que se encontró fue con la burla y el irrespeto en las redes sociales luego de que publicaron unas fotos que sin autorización le tomaron mientras estaba en el cine.

Ernesto se encontraba emocionado por disfrutar de una tarde en el cine, pero lo que debería haber sido un momento de diversión se convirtió en una experiencia dolorosa para él.

Una página de noticias local, "Noticias Sur de Texas & Matamoros", captó imágenes de Ernesto haciendo fila para ingresar a la sala de cine y las compartió en sus redes sociales, lo que desató una serie de burlas hacia su aspecto, su sobrepeso y su forma de vestir.

Las gráficas compartidas sin su consentimiento provocaron que muchas personas lo lastimaran con comentarios hirientes y despectivos.

Ernesto expresó su angustia por el hecho de que una página de noticias tomara fotografías de su parte trasera con el único fin de burlarse de él.

"Una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me lastimara, pero lo que más me duele es que una página de noticias tomara fotos de mi parte trasera con el afán de hacer burla y que tomara fotos sin mi consentimiento en un lugar donde yo voy a disfrutar y pasar el rato y no me parece justo que se me tomaran las fotos", expresó Ernesto.

"Con qué afán tomaron esas fotos, sabiendo que pudieron causar daño, no era mi plan salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce, a este cine siempre voy y los empleados no me dejarán mentir. Sin embargo, se convirtió en un mal lugar, donde me sentí incómodo por la forma en que me exhibieron", sostuvo el joven.

En medio de este relato, Ernesto también ha sido protagonista de apoyo en redes sociales. Usuarios en redes sociales comparten su video pidiendo respeto.

Aquí parte del testimonio: