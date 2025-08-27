Joven murió al caer de un cerro mientras caminaba con su mascota: esto se sabe

La excursión al cerro Chiputur, en la región de La Libertad (Perú), terminó en tragedia el pasado domingo 24 de agosto. Yuriko Gallardo Acosta, una joven de 32 años y natural de Virú, perdió la vida tras precipitarse por una pendiente mientras realizaba una caminata recreativa en compañía de su mascota, que también murió en el accidente.

Según las primeras informaciones, la joven integraba un grupo de excursionistas que emprendió la subida en horas de la mañana. A través de sus redes sociales, compartió videos y fotografías del recorrido, incluso desde la cima del cerro, donde se le veía sonriente y disfrutando de la experiencia.

Minutos antes del fatal desenlace, un video la muestra subiendo a una roca para observar el paisaje y tomarse algunas fotos. “Lo hicimos”, “la que puede, puede”, dijo. Poco después, durante el descenso, habría perdido el equilibrio y cayó al vacío.

Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, confirmó la información y señaló que las circunstancias aún son objeto de investigación. “Sabemos que es un accidente, algo fortuito, pero hasta ahora seguimos esperando que aparezca el guía o líder que encabezó este equipo. Nunca se presentó durante la emergencia y toda expedición debería contar con un responsable”, advirtió el funcionario.

Otro de los acompañantes también sufrió una caída, aunque de menor altura. El joven recibió atención médica y logró recuperarse, por lo que su testimonio será clave para esclarecer lo ocurrido.

La muerte de Yuriko Gallardo ha causado conmoción en la comunidad de Virú y en la región de La Libertad, donde era muy conocida. Familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar en redes sociales, recordándola como una mujer alegre y amante de la naturaleza.

