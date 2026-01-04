Juicio contra Maduro podría destapar redes criminales y cambiar la relación EE. UU. y Venezuela

El futuro judicial de Nicolás Maduro abre un nuevo escenario político y geopolítico para Venezuela, según el investigador Geoff Ramsey, analista del Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más influyentes de Estados Unidos. En entrevista con Sala de Prensa Blu, el experto aseguró que el proceso judicial que enfrentará el exmandatario venezolano en territorio estadounidense no solo tendrá consecuencias legales, sino que podría revelar información clave sobre redes criminales y redefinir la relación de Washington con Caracas.

Ramsey explicó que Maduro enfrenta cargos domésticos en Estados Unidos, relacionados con narcotráfico y apoyo al terrorismo, y no acusaciones ante tribunales internacionales. “Estados Unidos ha recopilado bastante evidencia en este caso, que se remonta al menos a los últimos diez años, y que lo vincula con actividades de narcotráfico y con las extintas Farc”, afirmó el investigador. A su juicio, el juicio podría destapar hechos comprometedores sobre la estructura criminal asociada al poder en Venezuela.



Un proceso judicial con implicaciones políticas

De acuerdo con Ramsey, el caso tiene un alcance que va más allá de lo jurídico. “Este es un cargo judicial, pero tiene implicaciones políticas y geopolíticas”, señaló. El analista destacó que la decisión de Estados Unidos de sacar a Maduro del escenario, pero dejar intacto el régimen en Caracas, envía un mensaje claro sobre las prioridades de Washington. “Es una señal de que a Estados Unidos no solo le importan los temas de seguridad, sino contrarrestar la influencia creciente de Rusia y China en el hemisferio occidental”, agregó.

En ese contexto, recordó que el presidente Donald Trump ha sido explícito al exigir que un eventual gobierno interino en Venezuela se distancie de Moscú y Pekín como condición clave en el corto plazo.



Comparecencia en Nueva York y sin expectativa de beneficios

Sobre el futuro inmediato del proceso, Ramsey anticipó que Maduro comparecerá ante una corte en Nueva York para ser imputado formalmente. “Va a ser un momento muy importante para los más de ocho millones de venezolanos que han tenido que huir del país”, afirmó. No obstante, descartó reducciones de pena. “No veo al Departamento de Justicia interesado en reducir sus cargos; Maduro es casi un trofeo para esta administración”, sostuvo.



El futuro político de Venezuela, aún incierto

En cuanto al futuro político de Venezuela, el investigador advirtió que persisten muchas incógnitas. “Estados Unidos quiere cortar relaciones con Rusia, China e Irán, ampliar su acceso al petróleo venezolano y reforzar la cooperación antinarcóticos”, explicó. Sin embargo, subrayó una ausencia clave: “No hemos escuchado una hoja de ruta clara para una transición democrática verdadera”.

Para Ramsey, la estrategia evidencia un enfoque pragmático y poco ortodoxo. “Sacaron al líder, pero dejaron el régimen intacto”, concluyó, dejando abierta la discusión sobre el rumbo que tomará Venezuela tras este proceso judicial de alto impacto.



Escuche la entrevista completa acá: