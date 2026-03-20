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Jurado en EE.UU. dictamina que Musk engañó a los accionistas de Twitter durante su compra

Los daños totales podrían ascender hasta los 2.600 millones de dólares, según afirmaron este viernes los abogados de los demandantes a CNBC.

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