Tecnología  / IA Grok de Elon Musk tendrá acceso a sistemas secretos del Pentágono

IA Grok de Elon Musk tendrá acceso a sistemas secretos del Pentágono

La empresa xAI, fundada por Elon Musk, cerró un acuerdo que permitirá al Gobierno de Estados Unidos integrar su chatbot Grok en sistemas clasificados del Departamento de Defensa, según confirmó un funcionario a Axios.

Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

