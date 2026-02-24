IA Grok de Elon Musk tendrá acceso a sistemas secretos del Pentágono

La pugna por el control y los límites de la inteligencia artificial en el ámbito militar estadounidense ha dado un giro significativo. La decisión abre la puerta a que Grok opere en entornos donde se desarrollan algunas de las tareas más sensibles del aparato militar: análisis de inteligencia estratégica, planificación de operaciones en el campo de batalla y programas vinculados al desarrollo de armamento avanzado. Hasta ahora, ese terreno estaba reservado exclusivamente a otro actor del emergente sector de IA.

Durante los últimos meses, el modelo Claude, desarrollado por Anthropic, había sido el único sistema autorizado para funcionar dentro de las plataformas clasificadas del Pentágono. Esa posición privilegiada convirtió a la compañía en un socio clave para las Fuerzas Armadas en momentos en que la carrera tecnológica global se intensifica.

Sin embargo, la relación entre Anthropic y el Departamento de Defensa se ha visto tensionada por desacuerdos sobre los usos permitidos de la herramienta. Según trascendió, el Pentágono exigía que el modelo estuviera disponible para “todos los fines legales”, una formulación amplia que incluiría aplicaciones polémicas como la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y el posible desarrollo de armas completamente autónomas.

Anthropic, que ha construido su identidad corporativa alrededor de la seguridad y la contención de riesgos asociados a la IA, se habría resistido a aceptar esas condiciones sin restricciones. La negativa a flexibilizar ciertos límites éticos y operativos habría generado fricciones crecientes con las autoridades militares, que ahora parecen buscar alternativas más alineadas con sus necesidades estratégicas.



En ese contexto emerge xAI como nuevo proveedor. La compañía de Musk aceptó las condiciones planteadas por el Departamento de Defensa, allanando el camino para que Grok sea incorporado a los sistemas clasificados. El chatbot, que ya está integrado en X, la red social también controlada por el empresario, ampliará así su radio de acción hacia aplicaciones de alto nivel de confidencialidad.

El movimiento no solo tiene implicaciones técnicas, sino también políticas y éticas. La posibilidad de que modelos de lenguaje avanzados participen en procesos de toma de decisiones militares, diseño de armamento o análisis masivo de datos sensibles reaviva el debate sobre los límites de la automatización en la guerra. Organizaciones defensoras de los derechos civiles han advertido en el pasado sobre los riesgos de emplear estas tecnologías en sistemas de vigilancia o en armas que puedan operar sin intervención humana directa.

Para el Pentágono, en cambio, la prioridad parece ser mantener la supremacía tecnológica frente a competidores globales. En un escenario donde potencias como China invierten de manera acelerada en inteligencia artificial aplicada a la defensa, las autoridades estadounidenses consideran crucial disponer de herramientas de última generación sin restricciones que, a su juicio, puedan entorpecer su despliegue.

El acuerdo con xAI podría marcar el inicio de una nueva etapa en la colaboración entre Silicon Valley y el sector militar. También envía una señal clara al mercado: las empresas que aspiren a contratos de defensa deberán equilibrar sus compromisos éticos con las demandas estratégicas del Gobierno. Mientras tanto, la disputa con Anthropic sugiere que el debate sobre hasta dónde debe llegar la inteligencia artificial en el ámbito bélico está lejos de resolverse.