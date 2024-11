Kamala Harris: esta es la biografía de la candidata demócrata a las elecciones de EE.UU.

Este martes, 5 de noviembre, Estados Unidos elige nuevo presidente . La disputa por la Casa Blanca está entre el expresidente Donald Trump y la actual vicepresidenta Kamala Harris , quien llegó a la contienda luego de que el presidente Joe Biden se bajara de la candidatura demócrata.

En una carrera contrarreloj, ambos candidatos se juegan sus últimas cartas en estados claves de EEUU, como Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte y Míchigan. Las encuestas a nivel nacional ponen a Harris con una leve ventaja del 1.1 % sobre Trump, pero la incertidumbre en el mundo de quién ganará continua hasta el conteo oficial.

¿Quién es Kamala Harris?

Kamala Harris en la candidata por el Partido Demócrata, mientras que Donald Trump representa al Partido Republicano, con el que fue elegido presidente en el periodo de 2017 a enero de 2021.

La vicepresidenta Harris tiene 60 años. Nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, y es hija de inmigrantes. Su madre es Shyamala Gopalan, originaria de la India, y su padre es Donald Harris, de Jamaica. Ambos se conocieron durante una charla entre universitarios.

Kamala Harris con su mamá Shyamala Gopalan Foto: AFP

Sus estudios e intereses



Desde muy joven se involucró en el mundo de la política y las leyes. Se graduó de la Universidad de Howard y de la Escuela de Derecho de Hastings de la Universidad de California. Tiempo después, en 2014, se casó con el abogado Douglas Emhoff.

De hecho, anunció que el próximo 5 de noviembre llevará a cabo "su evento de la noche de las elecciones” en su alma mater, en la Universidad de Howard.

"Lo que Howard me enseñó es que se puede hacer cualquier combinación de cosas y no una cosa excluyendo la otra. Puedes ser la reina del baile y la mejor estudiante de la clase. En Howard no hay falsas elecciones", señaló.

Kamala Harris Foto: AFP

Su trayectoria antes de la Vicepresidencia

Antes de ser elegida fórmula vicepresidencial de Joe Biden, ejerció como fiscal del distrito de San Francisco y fiscal general de California. Luego de esto y de varios reconocimientos por su labor, se convirtió en senadora, impulsando leyes y programas relacionados con la familia y las comunidades marginadas.

En 2021, hizo historia

Fue el 20 de enero de 2021, cuando Kamala Harris marcó la historia de ese país al convertirse en la primera vicepresidenta mujer y negra en asumir ese cargo. Desde entonces, ha sido reconocida, aún más, por su trabajo en promover la inclusión y proteger la libertad y, derechos de las mujeres.

Actualmente, es la candidata del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2024. Llegó a ser postulada luego de que el presidente Joe Biden, quien tiene 81 años, anunciara que no seguiría en la carrera.

De ganar las presidenciales, la candidata demócrata haría historia como la primera mujer y la primera afroamericana de origen indio en llegar a la Presidencia de Estados Unidos.