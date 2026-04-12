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Blu Radio  / Mundo  / Keiko Fujimori encabeza los sondeos a boca de urna de la elección presidencial en Perú

Keiko Fujimori encabeza los sondeos a boca de urna de la elección presidencial en Perú

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital.

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