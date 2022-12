La asombrosa historia de la mujer con los senos naturales más grandes del mundo

El programa Los Informantes dio a conocer la asombrosa historia de Norma Stitz, una mujer que reside en Estados Unidos y que luce con orgullo su ‘pechonalidad’.

Desde hace 23 años modela desnuda para complacer exóticos gustos sexuales. Por su talla de brasier nunca pudo amantar a sus hijos, pero le sacó provecho al tamaño de sus senos de otra manera.

“Soy una fantasía”, manifestó Annie, consideraba como la mujer con los senos naturales más grandes del mundo.

"Mis senos me han llevado muy lejos. Me han abierto muchas puertas. Antes me escondía de la gente y trataba de sacar parte de mis senos del brasier para que no se vieran tan grandes”, indicó.

Norma Stitz ha producido y protagonizado más de 200 videos caseros, que llama soft porn o pornografía liviana.

