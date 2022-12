La diferencia entre vos y yo es que yo no me vendí: Maradona a Capriles

Diego Armando Maradona acusó a Henrique Capriles, líder opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, de venderse y victimizarse, luego de que el venezolano lo criticara este martes por postularse como 'soldado' de Maduro.



"Capriles, conmigo no te victimices. Yo sé muy bien lo que es vivir con siete hermanos y no tener nada para comer. Ojalá hubiésemos tenido esos 15 dólares!!! La diferencia entre vos y yo es que yo no me vendí nunca. #VivaMaduro!!!", publicó en Facebook el campeón del mundo con Argentina en 1986.





Capriles criticó este martes a Maradona por postularse como un "soldado" del presidente de Venezuela.



"Son gente que se dice de izquierda y al final viven como millonarios. Le preguntaría a esa gente que se dice de izquierda, que se dice progresista, que dice defender a Maduro, si ellos viven con 15 dólares al mes. Si es así que lo sigan defendiendo", dijo el gobernador de Miranda.



Maradona acompañó el texto publicado con una foto de la casa en la que se crio, ubicada en Villa Fiorito, una de las zonas más pobres de la provincia de Buenos Aires.



El entrenador argentino se encuentra en Holanda, donde el equipo que dirige, el Al-Fujairah de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, realiza la pretemporada.



En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que dejan 121 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado viernes, que no es reconocida por la oposición y varios Gobiernos y organismos internacionales.



A esa crisis se sumó ayer la sublevación de unos veinte hombres vestidos de militares y portando armas largas que dejó tres muertos y ocho detenidos.



