En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La drástica decisión del Gobierno británico contra la IA de X (Grok)

La drástica decisión del Gobierno británico contra la IA de X (Grok)

La medida llega después de que el regulador de comunicaciones británico (Ofcom) expresase "serias preocupaciones" sobre una de las funciones de Grok.

Publicidad

Publicidad

Publicidad