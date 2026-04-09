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Blu Radio  / Mundo  / La guerra en Irán pondría a 45 millones de personas en riesgo de hambre, advierte el FMI

La guerra en Irán pondría a 45 millones de personas en riesgo de hambre, advierte el FMI

Un nuevo informe del FMI encendió las alarmas por las consecuencias que podría tener esta guerra sobre millones de personas en el mundo.

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