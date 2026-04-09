La guerra en Irán pondría a 45 millones de personas en riesgo de hambre, advierte el FMI

El conflicto en Oriente Medio podría sumir a unas 45 millones de personas en la inseguridad alimentaria, con la posibilidad de que el problema se agrave aún más, alertó el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En su tradicional discurso de apertura previo a las reuniones de la primavera boreal, que comienzan el martes, la jefa del FMI afirmó que la institución prevé una demanda adicional de ayuda por parte de los países miembros "situada en algún punto entre 20.000 y 50.000 millones de dólares", dependiendo de si el alto el fuego se mantiene.

"Habría sido peor sin políticas sólidas por parte de la mayoría de las economías emergentes (...) y contamos con los recursos necesarios para hacer frente a este choque", aseguró Georgieva.

No obstante, el fuerte aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro de petróleo, gas natural y fertilizantes generan el riesgo de sumir en "inseguridad alimentaria para al menos 45 millones de personas".



Esto elevaría el total "de personas que padecen hambre a más de 360 millones", advirtió.

"Incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno claro y nítido" a la situación previa al estallido de las hostilidades.

El FMI debe publicar el martes una versión actualizada de su informe sobre la situación de la economía mundial, que debería tener en cuenta los efectos del conflicto en la economía global.

FMI / AFP AFP

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Pero teniendo en cuenta la incertidumbre, "incluirá una serie de escenarios que van desde una normalización relativamente rápida" de la situación geopolítica, hasta uno en que "los precios del petróleo y del gas se mantengan elevados durante mucho más tiempo y se consoliden las consecuencias".

Esto podría "poner en entredicho el anclaje" de las expectativas de inflación por parte de los mercados y "provocar un nuevo ciclo de inflación costoso" para las economías mundiales.