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Blu Radio  / Mundo  / Trump amenaza con ofensiva mayor si falla acuerdo con Irán y mantiene tropas en la región

Trump amenaza con ofensiva mayor si falla acuerdo con Irán y mantiene tropas en la región

En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran "preparándose y descansando" a la espera de “su próxima conquista".

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