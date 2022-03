La odisea de un colombiano detenido en Rusia: ‘’Me hicieron firmar un papel para quedar libre’’

‘’Yo no vi ninguna protesta, no vi absolutamente nada”, aseguró en Mañanas BLU Julián Andrés Molina, un colombiano quien fue detenido por la Policía de Moscú por, supuestamente, estar involucrado en protestas contra la invasión de Rusia en Ucrania , lo que negó desde el momento en el que fue abordado por policías.

Molina, quien estudia ingeniería mecánica, narró que solo estaba haciendo turismo cuando, de repente, se lo llevaron a una comisaria en Moscú. Al preguntar por qué, según dijo, no obtuvo respuesta y solo le decían que se quedara callado y que mostrara sus documentos de identificación.

“Estaba caminando por un punto turístico de Moscú, iba de vuelta al metro cuando dos policías se me acercan por la espalda y me llevan a una camioneta. Solo me decían que me quedara callado y me preguntaron de donde era, que si tenía narcóticos. Negué todo y me llevaron a una celda que queda dentro de un camión”.

“Yo no vi ninguna protesta, no vi absolutamente nada. No supe el contexto de porqué me detuvieron, me vine a enterar de la razón ya cuando me encerraron por la noche en la comisaria. Me dijeron después que era por manifestaciones. Yo estaba turisteando y tomando fotos”, añadió.

Explicó que para dejarlo salir le pidieron firmar un papel y que si lo hacía todo estaría bien. En principio pidió un traductor, pero “fue imposible”. Así que firmó lo que entendió era solo ‘’una advertencia”. Además, tiene que pagar una multa de 10 rublos, que es alrededor de 280.000 pesos colombianos.

Ahora, el joven estudiante está esperando para poder volver a Colombia. Este lunes tiene un vuelo que lo sacará de Rusia, que sigue negando a su población manifestaciones por la guerra en Ucrania; Molina se suma a los colombianos que decidieron volver al país tras el estallido de los conflictos.