¡La verdad está ahí afuera! El Pentágono comienza a publicar archivos desclasificados sobre ovnis

El lema de la popular serie The X-Files era “The Truth is Out There” (“La verdad está ahí afuera”), representaba la búsqueda constante de la verdad oculta detrás de fenómenos paranormales, conspiraciones gubernamentales y misterios que desafían la explicación científica.

Fue el mantra de la serie y se convirtió en un símbolo cultural de los años 90 y hoy, la verdad, en serio y por primera vez, está afuera.

Este viernes 8 de mayo el Departamento de Guerra de Estados Unidos lanzó la primera tanda de 162 archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), bajo la orden directa del presidente Donald Trump, el término oficial moderno para lo que popularmente se conoce como OVNIs.

La publicación, alojada en un nuevo sitio web del Pentágono, incluye 162 archivos provenientes del FBI, el Departamento de Defensa, la NASA y el Departamento de Estado, con testimonios de testigos, fotografías e informes de avistamientos de objetos inexplicables registrados durante décadas en distintas partes del mundo.



El paquete comprende 120 documentos en PDF, 28 videos y 14 imágenes.

Todos los archivos están disponibles de forma gratuita en una plataforma gubernamental dedicada, sin necesidad de acreditación ni permiso especial de acceso en el sitio war.gov/UFO y serán ampliados de manera progresiva.

La divulgación se produjo cerca de un mes después de que el presidente Trump adelantara en un evento que el Departamento de Defensa publicaría "muy, muy pronto" algunos "documentos muy interesantes".

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En febrero, Trump había ordenado mediante una publicación en Truth Social que las agencias federales iniciaran el proceso de identificación y liberación de archivos relacionados con vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados.

El secretario de Defensa Pete Hegseth respaldó la publicación con una declaración contundente: "Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada. Es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo".

The @DeptofWar is in lockstep with President Trump to bring unprecedented transparency regarding our government’s understanding of Unidentified Anomalous Phenomena.



These files, hidden behind classifications, have long fueled justified speculation — and it’s time the American… https://t.co/F0EUuih8YM — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) May 8, 2026

¿Qué contienen los archivos?

Aproximadamente dos decenas de videos muestran avistamientos reportados en distintas partes del mundo entre 2020 y 2026. La mayoría corresponde a imágenes de cámara infrarroja que siguen un objeto blanco moviéndose en el aire.

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Entre los casos más llamativos figura uno captado en Grecia en 2023: según el informe que acompaña el video, el objeto realizaba múltiples "giros de 90 grados" a aproximadamente 80 millas por hora.

Otro documento incluye el testimonio de un piloto de dron que en septiembre de 2023 reportó haber visto un "objeto lineal" con una luz tan intensa que permitía "ver bandas dentro de la luz" en el cielo. Según la entrevista del FBI, el objeto fue visible entre cinco y diez segundos antes de que la luz se apagara y el objeto desapareciera.

También se publicaron fotografías y transcripciones de las misiones Apolo 12 y Apolo 17. En una foto tomada desde la superficie lunar durante la misión Apolo 17, se pueden observar tres puntos en el cielo en formación triangular.

El Pentágono indicó en la leyenda que "no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía".