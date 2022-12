Las denuncias sobre supuestas irregularidades en referendo constitucional de Cuba

Yaima Pardo, periodista cubana y video activista, quien realizó un documental sobre el pobre acceso de Cuba a la internet llamada ‘Off Line’, habló en Mañanas BLU del referendo constitucional que se desarrolló en Cuba este fin de semana.

“La jornada de ayer fue intensa, hubo muchos activistas que no dejaron votar, aparentemente hubo calma, no había colas, desde afuera parecía que no fue mucha a gente a votar, pero los resultados son contrarios a eso”, aseguró.

Entretanto, José Daniel Ferrer, ex-preso político, líder opositor de la Unión Patriótica de Santiago de Cuba, denunció que el proceso estuvo caracterizado por la intimidación.

“Podemos afirmar que constituyen terrorismo de Estado, allanamientos, asaltos violentos en nuestras viviendas. Robos de listados de observadores, computadores, entre otras cosas”, indicó.

Este domingo, más del 80% de los cubanos empadronados votaron una nueva Constitución que reafirma el socialismo como sistema político "irrevocable", en una jornada marcada por la defensa cubana hacia Venezuela y críticas cruzadas con Estados Unidos.

El último parte de la Comisión Electoral, una hora antes del cierre, informó que el 81,53% de los 8,6 millones empadronados había ejercido su derecho al voto, que es voluntario.

Los resultados preliminares se conocerán en la tarde del lunes.