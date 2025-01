Las dificultades que tuvo María Corina Machado en su discurso de reaparición en Venezuela

Tras más de cuatro meses de la última aparición de la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado , decidió reaparecer nuevamente protagonizando una protesta contra el régimen de Nicolás Maduro.

Fue así como vestida de blanco, con una bandera y sobre un camión, Machado llegó a la concentración en el barrio comercial de Chacao en Caracas. "Hoy toda a Venezuela salió a la calle", celebró la líder de oposición ante miles de seguidores, con quienes antes cantó el himno nacional. "¡No tenemos miedo!", repitió, siguiendo el coro de los manifestantes.

Sin embargo, no todo funcionó bien, pues tras conocerse la denuncia de la ONG Venezuela Sin Filtro sobre el bloqueos de redes sociales y herramientas de acceso a Internet en el país, aunque Machado intentó compartir en vivo su discurso, la conexión no funcionó correctamente.

No obstante, eso no impidió que Machado continuara con sus palabras hacia el pueblo venezolano: ""Nunca en mi vida me había sentido tan orgullosa. Esto se acabó. Venezuela será libre. Nosotros ganamos y vencimos el miedo. No hay imposibles si los venezolanos vamos todos, unidos", enfatizó María Corina Machado.

Los bloqueos de redes sociales en Venezuela

En las horas previas a la toma de posesión presidencial en Venezuela , la ONG Venezuela Sin Filtro denunció bloqueos sistemáticos de redes sociales y herramientas de acceso a Internet como parte de una estrategia de censura del Gobierno de Nicolás Maduro.

Andrés Azpúrua, director de la organización, explicó cómo estas medidas buscan limitar el acceso a la información y restringir la capacidad de los ciudadanos para comunicarse y organizarse en línea.

Publicidad

Azpúrua destacó que plataformas como TikTok , X (antes Twitter) y servidores DNS públicos han sido objeto de restricciones continuas. “En este momento, las principales redes sociales como X y TikTok están bloqueadas en todos los proveedores de Internet. Además, hay un aumento dramático en el interés del Gobierno por bloquear herramientas utilizadas para evadir la censura, como VPN”, afirmó.