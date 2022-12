Las razones por las que el avión de Lamia no debía volar

La aeronave solo tenía la cantidad de combustible suficiente para llegar hasta su destino y no había previsto posibles demoras durante el vuelo, esa es solo una de las razones que explican el accidente del Lamia, según reporta este jueves el diario boliviano El Deber.



De acuerdo al medio, el avión tenía observaciones que, en cualquier otra circunstancia, no le habrían permitido despegar y menos para transportar pasajeros.



El diario accedió a las observaciones hechas por Celia Castedo Monasterio, funcionaria de Aasana Viru Viru, el aeropuerto de Santa Cruz, en el que indica que el documento que entregó el despachador de la empresa Lamia, Álex Quispe, quien falleció en el accidente, contenía al menos cinco errores.



De acuerdo a la información recopilada por El Deber , entre las observaciones que hizo la funcionaria están: la autonomía de vuelo no era la adecuada, faltaba un segundo plan alterno, el informe fue mal llenado y que era necesario hacer cambios.



En cuando a la autonomía del vuelo, el combustible, que tenía la aeronave, era igual al tiempo de vuelo entre Santa Cruz y el aeropuerto de Medellín, un error que no lo debe cometer nunca un piloto, ya que esta información equivale a decir que el avión volará con la cantidad justa de combustible.



El documento de Celia Castedo, reporta El Deber, describe la conversación que ella tuvo con el despachador de Lamia.



En su informe, la operadora reporta una respuesta textual del piloto a sus observaciones, quien le dice: “No señora Celia, esa autonomía me han pasado, nos alcanza bien... Así nomás lo presento, lo hacemos en menos tiempo, no se preocupe. Es así nomás, tranquila, eso está bien, ahí nomás déjemelo”.



Avión iba con el combustible justo: hijo de copiloto de avión de Chapecoense



El hijo del copiloto Ovar Goytia, quien murió en el accidente del avión del Chapecoense, dijo al periódico El Deber, que un retraso hizo que la tripulación del Lamia decidiera viajar directo desde Santa Cruz hasta Medellín.



De acuerdo a Bruno Goytia, la aerolínea estatal boliviana BoA llegó retrasado a Santa Cruz trayendo al equipo Chapecoense desde Brasil y se tomó la decisión de volar directo a su destino final sin hacer reabastecimiento.



“Por lo que tenía entendido, tenía una escala en Cobija, pero el avión de Boliviana de Aviación fue el que se demoró trayendo a los jugadores. No pudieron aterrizar allá porque era de noche y allá no hay luces en la pista”, dijo.