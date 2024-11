Las recomendaciones de un experto en migración por posibles deportaciones masivas en EEUU

La posible reactivación de políticas de deportación masiva en Estados Unidos ha generado preocupación entre la comunidad inmigrante, especialmente tras el reciente anuncio de Donald Trump, quien ha propuesto a Thomas Homan como "zar de la frontera". En este contexto, Ángel Leal, abogado de migración en Estados Unidos, compartió en Mañanas Blu 10AM algunas recomendaciones clave para los inmigrantes que podrían enfrentar esta situación.

Leal destacó la importancia de que las personas se familiaricen con su condición migratoria. "Se vayan preparando. Que entiendan bien su condición inmigratoria", afirmó. Explicó que no es lo mismo haber entrado al país de forma ilegal que hacerlo de manera regular, ni es igual llevar años en territorio estadounidense sin antecedentes penales que tener un historial delictivo. Aconsejó que los inmigrantes establezcan un plan basado en sus circunstancias específicas.

El abogado también brindó tranquilidad respecto al uso de ciertos servicios esenciales. "Pueden ir a los centros de salud. No corren ningún peligro, escuelas, centros de alabanza, a no ser que sea un fugitivo", aseguró. Leal aclaró que, para las personas sin antecedentes, estos lugares se consideran "centros sensibles" y, por lo general, no representan un riesgo de deportación.

Leal advirtió sobre posibles operativos en lugares de trabajo y residencias. "Entendemos que va a haber redadas en sitios de empleo u hogares", mencionó. Sin embargo, señaló que cualquier acción de este tipo debe estar respaldada por una orden firmada por un magistrado. "Mantener calma, pedir un abogado y verificar que la orden esté firmada por un magistrado", enfatizó, instando a la comunidad a no entrar en pánico y buscar asesoría legal.

En cuanto a las empresas, especialmente las pequeñas, Leal recomendó verificar la documentación de sus empleados. "Lo mejor que pudieran hacer, si tienen recursos humanos, asegurarse de que la documentación del empleado esté en orden", señaló, sugiriendo que las empresas tomen precauciones para evitar problemas legales.