Leopoldo fue usado como un secuestrado para negociar de forma oscura: Capriles

El gobernador del estado Miranda Henrique Capriles habló en Mañanas BLU, entre otras cosas, de la recaptura de Leopoldo López y Antonio Ledezma y de los resultados de la Constituyente del Gobierno de Nicolás Maduro, así como las consecuencias que esto trae para Venezuela.



“Lo que ocurrió el domingo pasado fue el fraude más grande de la historia de Venezuela, un proceso completamente fraudulento desde su origen”, señaló.



Asimismo, el líder opositor aseguró que el pueblo venezolano no participó de la Constituyente porque está cansado del régimen de Maduro y todo el desastre político, social y económico que ha provocado su gobierno y que ha devastado al vecino país.



Reconoció, además, que le han sorprendido gratamente las declaraciones del expresidente colombiano Ernesto Samper, al ponerse del lado del pueblo venezolano y no del régimen de Maduro.



“Al expresidente Samper le hemos visto unas declaraciones en los últimos días que pareciera, y ojalá que así sea, dieron un giro en cuanto a lo que había sido hasta ahora su posición, que había sido en defensa de Maduro”, argumentó.



“Con Samper, como secretario de Unasur, nunca tuvimos una posición equilibrada, ojalá que el calor del pueblo colombiano lo haya hecho recapacitar y se ponga en favor del pueblo venezolano”, añadió.



Sobre la recaptura de Leopoldo López, el gobernador mencionó que el líder opositor fue utilizado como “un rehén, un secuestrado para negociar en malos términos para el país”.



“Desde la indignación que sentimos por el atropello contra Leopoldo y Ledezma, tenemos que tomar decisiones pensando en Venezuela (…) Soy optimista que el cambio político en el país llegará muy pronto”, puntualizó.



Finalmente, Capriles agradeció el apoyo de la comunidad internacional al rechazar y no reconocer los resultados de la Constituyente “mentirosa y fraudulenta”.



