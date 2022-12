Lilian Tintori denuncia que policía le bloquea acceso a su casa

Lilian Tintori, esposa Leopoldo López, insistió en que la detención del preso político, a pesar de ser domiciliaria, sigue siendo arbitraria.



Tintori manifestó que actualmente su residencia está totalmente rodeada y bloqueada por funcionarios policiales, impidiendo la libre entrada y salida de ella y sus familiares.



“Mi casa está sellada por policías, tienen bloqueada toda la entrada, yo no puedo entrar a mi casa en el carro, ni salir dentro del carro, los carros ni siquiera los dejan meter dentro de la casa, mis niños se tienen que bajar en la calle, a mi mamá la han dejado dos horas parada en la puerta para entrar a mi casa, a mi hermana muchas veces no la dejan pasar y tenemos que salir y atiendo la visita de mis hermanas en la puerta de la casa, en la calle”, aseguró Tintori.



Asimismo, la esposa de Leopoldo López dijo que este lunes intentaron impedir el ingreso de los abogados, “y ya nos informaron que los abogados no pasarán más, porque no tienen más nada que hacer”.



Además, insistió en que en Venezuela no existe estado de derecho, “a pesar que hay medida de casa por cárcel, ahora la condición de aislamiento, porque no puede emitir información, duele, pega, es injusto, (…) le duela al país, porque quieren escuchar a Leopoldo”.



Le puede interesar: No hubo negociación para que le dieran casa por cárcel a Leopoldo: Lilian Tintori.



Tintori explicó que en su familia existe miedo de que en cualquier momento se lleven nuevamente a prisión a Leopoldo, “cualquier mañana o tarde que le piden una foto, que es rutina, se lo pueden llevar, cada vez que piden la foto, vamos con él, y lo acompañamos y alertas de que no se lo lleven”.



Lilian Tintori recordó que desde hace más de 10 años han perseguido a Leopoldo López, “lo inhabilitaron en el año 2008, cuando iba a ser candidato a la Alcaldía Metropolitana, desde hace mucho tiempo le quitan los derechos políticos, ha tenido más de 26 investigaciones, y siempre dio la cara”.



