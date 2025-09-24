Lo dieron por muerto y en su velorio sucedió algo inesperado: "¿ A quién tienen ahí?"

Decirle adiós a un familiar nunca será algo fácil y menos si se va en medio de un accidente de tránsito cuando horas antes estaba como si nada. Así lo vivió y sintió una familia en Villa Carmela, Tucumán, en Argentina, que despedía a un joven y en medio del velorio sucedió algo que nadie esperaba.

A una comisaría una mujer llegó a reconocer el cuerpo de un joven que había perdido la vida en un accidente de tránsito, convencida confirmó sus sospechas y segura de su decisión, retiró el cuerpo para poder hacer el velorio en su casa y al lado de su familia.

En medio de las lágrimas y el dolor de esta difícil situación, al sitio llegó el joven al que supuestamente estaban velando y sorprendió a todos, pues nunca estuvo en peligro ni mucho menos estaba muerto: "No estoy ese que está en el cajón, estoy vivo", dijo.

"El joven explicó que había estado en Alderetes con amigos y que no pudo comunicarse con su familia porque no tenía cómo hacerlo. El fiscal Sale ordenó que el cuerpo desconocido volviera a la Morgue Judicial y que se entrevistara al muchacho para aclarar la situación", reveló TN, medio local, sobre esta situación.



En realidad a quien estaban velando era a Enrique Acosta, de 28 años, que estaba desaparecido desde días atrás y su familia intentaba saber qué había pasado con él. Incluso, su hermano fue a la morgue a identificar el cuerpo y le mostraron otro cadáver, cuando en realidad el verdadero se encontraba en manos de otra familia.

“Me dijo que ese era mi hermano, le discutí que no porque era la persona que me habían mostrado. Ante la duda, partí hacia la comisaría de Alderetes para contar todo lo que estaba sucediendo”, dijo.

Ante esta situación, la familia tomará acciones legales en contra de la morgue por cómo llevaron todo el procedimiento y el dolor que causaron.