Lo que Donald Trump promete si regresa a la Casa Blanca: principales propuestas

Política exterior

Trump asegura que pondría fin rápidamente a la guerra en Ucrania, aunque no ha especificado si apoyaría la anexión rusa de parte del territorio ucraniano para lograr un acuerdo de paz. También ha amenazado con cortar la ayuda a Kiev si los aliados europeos de la OTAN no aumentan su gasto militar. Promete defender a Israel, pero en el debate de junio con el demócrata Joe Biden, no se comprometió a crear un Estado para los palestinos. Además, quiere catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y utilizar el Ejército para combatirlos.