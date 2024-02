"López Obrador no critica a los periodistas": respuesta de congresista mexicana a protestas

Dos semanas antes del inicio de la campaña presidencial, decenas de miles de opositores mexicanos de López Obrador se manifestaron el domingo, 18 de febrero, por un "voto libre", al tiempo que la dirigente oficialista Claudia Sheinbaum, favorita en los sondeos, formalizó su candidatura.

Vestidos de blanco y rosa, los detractores del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador colmaron el Zócalo, plaza principal de Ciudad de México, en uno de cuyos costados se ubica el Palacio Nacional.

Para hablar sobre el panorama electotal y las protestas que se presentaron el pasado 18 de febrero en México se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga; Stephany Lavalle, congresista Nacional de Morena.

"Desde Morena y desde todas las personas que militamos y simpatizamos con la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, para nosotros es algo muy bueno, porque eso habla de que hay una democracia y que no es lo que dice la oposición en nuestro país, que hay una dictadura que se le reprime, que no hay manera de expresarse y que no hay libertad de expresión. Por el contrario, eso nos da muestra de que cualquier persona puede salir a manifestarse y tiene esta libertad en comparación de otros países que hemos visto en América Latina, que hay represión, en nuestro país no, en nuestro país puede salir la oposición a manifestarse, a decir lo que siente y lo que está en contra del Gobierno.", indicó la congresista de México.

Aunque las leyes mexicanas prohíben manifestaciones a favor de candidatos antes de la campaña, que comenzará el 1 de marzo, la protesta opositora del domingo reunió a potenciales votantes de Gálvez, de 60 años.

La convocatoria fue promovida por media docena de organizaciones civiles que aseguran haber congregado ciudadanos en un centenar de localidades del país y algunas del extranjero para denunciar la supuesta intervención ilegal de López Obrador en la campaña.

"Andrés Manuel López Obrador es el segundo presidente mejor aprobado y con un índice muy alto de aprobación en el mundo. Y eso es algo muy importante, porque en América Latina no hemos tenido un presidente tan, tan aprobado y muchísimo menos en nuestro país, en México, para estos tiempos, a cinco años de gobierno del presidente Luis Manuel, normalmente en nuestro país, a los cinco años, a los presidentes ya prácticamente los corríamos, tenían una aprobación muy baja y esto no pasa con Andrés Manuel López Obrador. Y esto tiene que ver mucho con la política social que él maneja, no solo en el tema de la comunicación que sí, Andrés Manuel López Obrador es un maestro de la comunicación en América Latina, me parece, me acabo de decir que en el mundo, Pero no solamente eso, él ha implementado una política social que ha permitido que poder sacar a los más pobres de la pobreza", agregó.

Según la congresista, "Andrés Manuel López Obrador no critica a los periodistas. Critica a los grandes medios de comunicación que en nuestro país han sido comprados durante décadas", al mismo tiempo señala que durante el periodo presidencial de López Obrador, a los medios independientes les ha ido muy bien "porque están diciendo la verdad y están en constante contacto con el pueblo mexicano".

Escuche la entrevista completa: