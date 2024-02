Los efectos de la prohibición del lenguaje inclusivo en Argentina: habla escritora colombiana

En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo la escritora y educadora colombiana Yolanda Reyes, quien se refirió a la decisión del Gobierno deJavier Milei en Argentina, que prohibió el lenguaje inclusivo a toda la administración pública y Fuerzas Militares.

Frente a la polémica hay posiciones encontradas: unos, rechazan la redición y, otros, lo acogen. En ese sentido, la escritora dijo que el "lenguaje no lo gobierna nadie, y menos un presidente".

“El lenguaje no lo gobierna nadie, no lo gobierna un presidente, un partido de Gobierno, y, por supuesto, el lenguaje de la literatura es libre. Nadie le puede decir a un escritor que diga todes. La literatura es el lenguaje de la particularidad y es necesaria la inclusión de otras miradas. No basta con decir todes para mirar quién es el otro”, opinió Reyes en Mañanas Blu.

En un anuncio fue comunicado que el Ministerio de Defensa de ese país prohibió por decreto el uso del morfema (e) en remplazo de las letras (a) y (o) en las comunicaciones de las Fuerzas Militares y administración pública.

Para el presidente argentino, el lenguaje inclusivo solo destruye los valores de la sociedad.

Impacto del lenguaje

De acuerdo con la escritora, el lenguaje construye realidades, y las nuevas medidas de utilización del lenguaje estarían destruyendo reivindicaciones de conquistas políticas que se han ganado en el transcurrir del tiempo.

“El lenguaje es un reflejo de lo que excluye la sociedad, y la gente va a pedir ser incluida, y nadie va a poder legislar sobre esa inclusión”, dijoReyes.

El descontento por la decisión del mandatario ha sido tema de conversación en redes sociales.

