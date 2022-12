Luisa Ortega dice que Maduro le ofreció USD50 millones para que renunciara

En entrevista con el programa El Venezolano TV la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz denunció que el gobierno de Nicolás Maduro le ofreció USD 50 millones para que renunciara a su cargo y se fuera del país.

"No me voy a quedar callada y voy a seguir denunciando las amenazas de las que fui víctima y cómo me ofrecieron dinero. Jorge Rodríguez, concretamente, me ofreció dinero para que renunciara y me fuera del país. Me ofreció 50 millones de dólares, con testaferro y todo", señaló.

#ElCitizen 50 millones de dólares a cambio de su silencio, @luisa_ortegadiaz revela todos los detalles de los intentos del régimen por silenciar la verdad. Esta noche no se puede perder a @elcitizen1 a las 9:00 p.m./ 10:00 p.m. . pic.twitter.com/B1CcXiMxef — EVTV (@EVTVMiami) December 17, 2017

Aseguró que le pareció una

“una falta de respeto y una insolencia la propuesta".

“No voy a permitir esos atropellos, porque se están haciendo con muchos venezolanos. Los amenazan o les ofrecen dinero, eso ha obligado a mucha gente a irse del país", añadió.