Maduro alerta que el fin de la licencia a Chevron afectó vuelos con migrantes deportados

Nicolás Maduro , quien asumió como presidente el pasado 10 de enero tras su polémica reelección, afirmó este sábado que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela ha afectado los vuelos de deportación de migrantes venezolanos.

"Ahora tenemos un problemita, porque con esa medida han dañado las comunicaciones que habíamos establecido, y a mí me interesaban esas comunicaciones porque quería traer de vuelta a todos los venezolanos que están detenidos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes", declaró Maduro durante un acto por el Día Internacional de la Mujer transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista señaló que la decisión de la administración de Donald Trump "afectó los viajes" que Venezuela tenía programados con aviones de la aerolínea estatal Conviasa para repatriar a los migrantes.

"El imperialismo tomó unas decisiones y se disparó en el pie. Sancionaron a una empresa estadounidense, Chevron, que lleva 100 años trabajando aquí", afirmó.

Maduro reiteró que no tiene inconveniente en que Chevron continúe operando en Venezuela e invitó a "todos los que quieran" a invertir en el país caribeño.

El viernes, The Wall Street Journal informó que el gobierno venezolano advirtió en privado a Estados Unidos que no aceptará a sus ciudadanos deportados después de que Washington revocara la licencia de Chevron. Según el diario, que cita fuentes cercanas al tema, el acuerdo de repatriación de venezolanos alcanzado tras la reunión en enero entre el enviado de Trump, Richard Grenell, y Maduro —quien no es reconocido como presidente por EE.UU.— se está debilitando, y el asunto de Chevron ha aumentado las tensiones.

El martes, la administración Trump puso fin a la licencia de Chevron en Venezuela y le dio un plazo hasta el 3 de abril para salir del país. Esta decisión se produjo después de que el gobierno estadounidense criticara a Maduro por no acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados en EE.UU. al ritmo esperado.

En febrero, 366 venezolanos fueron repatriados desde Estados Unidos en tres vuelos. Además, el 24 de febrero llegó a Caracas un vuelo con 242 repatriados desde México, incluyendo mujeres y niños, como parte de un acuerdo con ese país.