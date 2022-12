Maduro condena "represión brutal" contra manifestantes en Cataluña

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este domingo la "represión brutal" contra manifestantes que defendían el referendo independentista en Cataluña, prohibido por la justicia, y llamó "dictador" al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.



"No me meto en los temas internos de Cataluña, de España, ni de ningún país, pero son sucesos internacionales de gran importancia (...). Apareció la represión, brutal, brutal, de verdad brutal, porque si un pueblo está en paz y tranquilo, déjalo en paz", dijo Maduro en su programa dominical en la televisora estatal VTV.



"¿Quién es dictador? ¿Nicolás Maduro o Rajoy, que ha optado por la sangre, el garrote y el porrazo contra un pueblo noble?", se preguntó.



"Rajoy tiene que responderle al mundo por lo que ha hecho con el pueblo catalán", agregó el mandatario, quien comparó los hechos con "la época de la dictadura" de Francisco Franco (1939-1975).



Maduro es acusado por la oposición venezolana de una "salvaje represión" durante una ola de protestas en Venezuela entre abril y julio, que exigían elecciones generales, con saldo de unos 125 muertos; pero este domingo justificó la actuación de policías y militares en su país.



"Esa gente (en Cataluña) no tenía una capucha, esa gente no tenía un chopo (arma de fuego casera), como tenía la derecha venezolana", expresó.



Le puede interesar: Con videos en redes sociales denuncian brutalidad policial en Cataluña.



Cientos de personas resultaron heridas en los disturbios por el referendo catalán.



Caracas y Madrid han tenido habituales roces diplomáticos, agravados por la instalación de una Asamblea Constituyente que rige Venezuela como poder absoluto. Maduro la defiende como una vía para la paz tras los cuatro meses de protestas en su contra, pero la oposición la tilda de una maniobra dictatorial, y España no la reconoce.



Rajoy, tras reunirse el martes pasado en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó por sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Maduro, alertando sobre su "deriva totalitaria".



La administración de Trump impuso sanciones a Venezuela en agosto, al prohibir a ciudadanos y empresas estadounidenses negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA. Previamente tomó medidas financieras y políticas contra Maduro y varios de sus funcionarios.



Maduro llamó a la Unión Europea a rechazar los sucesos en Cataluña. "Debería sacar un comunicado, llamándole la atención y repudiando al gobierno de España", dijo.



