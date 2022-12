Maduro le dice a Colombia que no puede ser malagradecida

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió cesar a campaña en su contra y su gestión desde Colombia, a la vez que reiteró una vez más su labor y la de Hugo Chávez en la firma de la paz con las Farc.



“Si no me vas a reconocer, ni hacer bien, tampoco me hagas mal, yo llamo a Colombia a que cese la campaña en Bogotá y desde Bogotá contra Venezuela, la campaña permanente contra el Presidente Maduro, contra el pueblo de Venezuela, aún contra el comandante Chávez”.



Dijo que no pueden ser malagradecidos, “lo mínimo que tiene el ser humano es agradecer, yo no pido que me pongan una medalla de Premio Nobel, no la merezco ni la mereceré, la única medalla que yo quiero es la bendición de nuestro Dios, y es una medalla espiritual”.



Frontera y Contrabando



El residente venezolano además reiteró que quiere una frontera integrada; “no queremos nada malo contra Colombia, nunca de Venezuela se ha levantado una palabra, una acción contra Colombia, yo en Venezuela nunca permitiría que se haga contrabando de ningún producto que necesite el pueblo de Colombia o haya contrabando de la moneda, (…) jamás lo permitiré porque Venezuela lo que le da a Colombia es puro amor, apoyo, solidaridad”.



Dijo no entender como la gasolina que sale de Venezuela de contrabando llega a Colombia y se legaliza. “No las roban las mafias, tocan tierra de Colombia y la legalizan, pagan un impuesto y pueden vender legal la gasolina, eso viola todo el derecho internacional, Venezuela se reserva las acciones internacionales ante todos los organismos del mundo por la violación de las leyes del comercio y la promoción del contrabando de la gasolina”.



Agregó el mandatario venezolano que en los próximos días debe conversar con el presidente Santos, asimismo negó que Venezuela esté buscando que poblaciones de colombianas de la frontera comiencen a depender de la gasolina venezolana. “Lo que somos es fronteras hermanas, recíproca”.



Insistió que hace tiempo en Colombia debió prohibirse el contrabando de gasolina venezolana y acotó que este lunes abren las primeras ocho casas de cambio del lado venezolano, “y vamos a regularizar el tema de la moneda, Venezuela entró en combate, agárrense los pantalones las mafias de la frontera”.